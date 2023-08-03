В Пермском крае окончены поиски 15-летней девочки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 2 августа волонтеры поискового отряда "Регион59" сообщили, что нашли живой пропавшую 15-летнюю девочку.

Напомним, вечером в пятницу, 28 июля, школьница возвращалась с дачи домой в Пермь. Она села на последнюю электричку на станции Пальники в Добрянском районе и исчезла. Где пять суток пропадала школьница, волонтеры не сообщают. Однако, как рассказал "Комсомолке" источник, знакомый с ситуацией, девочка была у подружек, домой она вернулась сама, это уже не первый ее побег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четыре черных понедельника: что случилось с мальчиками, пропавшими при очень странных обстоятельствах

Школьники и студенты бесследно исчезали друг за другом по пути в учебные заведения Перми, а один из них и вовсе исчез прямо с урока физкультуры (Подробнее...)