Кандидатом на пост мэра Перми стала многодетная мать и сексолог

Фото: соцсети Ирины Боровик

На пост мэра Перми претендует жительница краевой столицы Ирина Боровик. В своих соцсетях она рассказала, что подала документы на участие в конкурсе по отбору главы города.

Ирина Боровик называет себя «настоящим пермским блогером». Она — мама четверых детей и сексолог.

«Спасибо всем причастным! Тем, кто помог не опустить руки и вдохновил за одну ночь написать план развития города, где наряду с обещаниями построить третий мост через Каму, новый оперный театр и спортивно-концертный комплекс есть идея открытых выборов, семейные ценности, поддержка многодетности и секс-просвет», — написала Ирина Боровик. Она стала десятым кандидатом.

Ранее заявления на конкурс также подали министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин, глава Ленинского района Александр Русанов, руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Анна Баранова, адвокат Марина Казанцева, юрист Мария Булычева, сотрудница краевого управления капстроительства Кристина Коскова, участник спецоперации Ильяс Гайнанов, бывший врач-терапевт Оксана Комягина и рабочий ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер