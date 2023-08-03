Юань назвали наиболее стабильной и популярной валютой для инвестиций

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С начала года БКСБанк наблюдает двукратный рост депозитов в китайских юанях (CNY)- как по сумме, так и по количеству клиентов, открывающих такие вклады. Также сохраняется стабильный спрос на операции по обмену валюты и переводам в CNY.

В целом в условиях текущей конъюнктуры аналитики называют юань стабильной валютой, подходящей для накопления сбережений и защиты от ослабления рубля. Инфляция в юанях существенно ниже, чем в западных странах и России, а экономическая и внешнеторговая значимость Китая обеспечивает надежность валюты.

«Наш прогноз предполагает, что на горизонте следующего года юань более привлекателен для хеджирования волатильности рубля, чем доллар США. Несмотря на наблюдавшееся падение юаня против глобальных валют в прошедшем квартале, мы отмечаем, что курс USD/CNY практически неизменен по сравнению с уровнями 2010 года. А периодическая краткосрочная волатильность против доллара - стандартное явление на глобальных рынках и может наблюдаться в том числе в валютах развитых стран, - считают аналитики «БКС Мир инвестиций». - Таким образом, мы рассматриваем юань как относительно стабильную и крепкую валюту, которая подходит для формирования валютных сбережений и хеджирования волатильности российского рубля».

Ранее продолжающийся тренд по увеличению доли юаня как в расчетах за внешнеэкономические операции, так и на внутреннем биржевом и внебиржевом рынках отмечал Банк России (майский «Обзор рисков финансовых рынков»).По мнению регулятора, увеличение спроса на валюты дружественных государств на российском рынке является долгосрочной тенденцией, обусловленной сложившейся геополитической ситуацией. Также в обзоре за июнь ЦБ констатировал рост доли юаня на биржевом рынке до 39,8 процента.

Хорошую динамику показывают и депозиты в китайской валюте. При этом в БКС Банке отмечают, что вкладчики проявляют интерес не только к срочным депозитам, но и к накопительным продуктам, которые можно пополнять в любое время и снимать средства в случае необходимости до неснижаемого остатка.

«Именно поэтому в дополнение к обычным вкладам мы сделали продукт, позволяющий разместить средства в юанях на короткий срок и в любой момент иметь возможность снять их без потери начисленных процентов - например, с целью инвестиций», - комментирует Андрей Карякин, директор по розничному бизнесу БКС Банка. По его словам, важный нюанс заключается еще и в том, что проценты начисляются на ежедневный остаток, а не на минимальный за месяц, как это часто бывает на рынке.

Сегодня в России всего несколько банков предлагают накопительные счета в юанях, по которым начисляются проценты. Анализ предложений показывает, что по сберегательным продуктам БКС Банка в CNY уровень ставок один из самых привлекательных на рынке- как по накопительным, так и по классическим срочным депозитам. В конце июля банк повысил ставки по вкладу «Накопительный» в юанях.

«Покупать и продавать юани и другие 10 валют можно круглосуточно без комиссии в приложении банка, при этом курс будет близок к биржевому, - добавляет Андрей Карякин. - Кроме того, специально для тех, кто часто меняет и переводит, в банке действует пакет услуг «Валютный ПРО» с льготными тарифами, некоторые переводы вообще бесплатны».

По статистике банка, 40 процентов всех валютных переводов приходится на юани, что вполне логично: валюта Поднебесной вытесняет доллар и евро.