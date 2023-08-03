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НовостиПроисшествия3 августа 2023 6:25

В авиакатастрофе в Красноярском крае погиб совладелец пермского аэродрома

В порту Дудинка разбился гидросамолет
Лела Минадзе
Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В Красноярском крае 2 августа в порту Дудинка разбился гидросамолет. В краевом ГУ МЧС сообщили, что трагедия произошла около 11:00 по местному времени.

Самолет поднялся с воды, не успел набрать высоту, как в воздухе его развернуло, и он упал. На борту находились два человека — оба погибли. В тот день были сильные порывы ветра. По одной из версий, это и могло стать причиной крушения.

Как сообщает «В курсе.ру», на борту был один из владельцев пермского аэродрома «Луговское».

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