Азбука путешествий: как отдыхать и ни о чем не беспокоиться

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В последнее время внутренний туризм на своем автомобиле получил широкое распространение. Такой вид отдыха позволяет не только экономить деньги, но и посещать несколько точек за одну поездку и оставаться мобильным на месте отдыха. Чтобы разные неожиданности, в том числе технические неисправности автомобиля, не омрачили поездку, мы спросили специалистов СберБанка, как в таких случаях автомобилистам может помочь полис страхования путешественников.

Поломка автомобиля вдали от дома

Не все автолюбители знают, что привычных полисов осаго и каско может оказаться недостаточно. Так, например, осаго предназначен для страхования гражданской ответственности на случай, если по вашей вине повреждён чужой автомобиль. Автомобильная страховка каско, как правило, покрывает ущерб, нанесённый автомобилю в результате аварий, падений деревьев, вандализма или кражи. Но гораздо чаще люди сталкиваются с обычными поломками по дороге.

Самая распространённая проблема — это пробитое колесо, но случается и внезапный отказ двигателя, проблемы с аккумулятором, сигнализацией, топливным баком. Путешественникам в этой ситуации приходится нелегко: к знакомым за быстрой помощью не обратишься, домой за инструментами не съездишь.

Но если заранее оформить страховку для путешественника, то в любом подобном случае можно не переживать.

Эвакуация автомобиля.

В случае серьёзной проблемы владелец может понести большие расходы ещё до того, как приступит к ремонту машины. Если в путешествии столкнуться с поломкой, которую не получается устранить на месте, и при этом оказаться «в чистом поле» на большом расстоянии от ближайшего ремонтного центра, эвакуация обойдётся недёшево.

Возвращение домой на поезде или самолёте

Если автомобиль попал в ДТП и ему понадобится длительный ремонт, то путешественник может столкнуться с тратами, сопоставимыми с расходами на всё путешествие. Например, если придётся задержаться на пару недель в отпуске за свой счёт, нести дополнительные расходы на питание и проживание или в последний момент покупать билеты на самолёт или поезд по высоким ценам. В этой ситуации компенсация обратного проезда домой очень выручит.

Путешественникам по России стоит оформлять страховку так же, как и при выезде за границу: она позволит получить поддержку и медицинскую помощь и компенсировать расходы во многих неожиданных ситуациях вдали от дома.