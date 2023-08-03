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НовостиОбщество3 августа 2023 5:45

Над аэропортом Перми поднялся столб дыма

Был слышен сигнал об учебной тревоге
Лела Минадзе
Фото: ЧП ДТП Пермь

Фото: ЧП ДТП Пермь

Пермяки заметили столб дыма над аэропортом Большое Савино. В соцсетях жители также рассказали, что услышали оповещение об учебной тревоге.

Ситуацию прокомментировали в ГУ МЧС по Пермскому краю. Подтвердилась информация о том, что в аэропорту проходят учения. Проводит их СПАСОП —служба противопожарного аварийно-спасательного обеспечения полетов.

Фото: ЧП ДТП Пермь

Фото: ЧП ДТП Пермь

Дым оказался не настоящим, а тренировочным. На фотографиях с учений видно, что он идет из самолета.

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