Над аэропортом Перми поднялся столб дыма

Фото: ЧП ДТП Пермь

Пермяки заметили столб дыма над аэропортом Большое Савино. В соцсетях жители также рассказали, что услышали оповещение об учебной тревоге.

Ситуацию прокомментировали в ГУ МЧС по Пермскому краю. Подтвердилась информация о том, что в аэропорту проходят учения. Проводит их СПАСОП —служба противопожарного аварийно-спасательного обеспечения полетов.

Фото: ЧП ДТП Пермь

Дым оказался не настоящим, а тренировочным. На фотографиях с учений видно, что он идет из самолета.

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