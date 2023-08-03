Над аэропортом Перми поднялся столб дыма

Фото: ЧП ДТП Пермь
Пермяки заметили столб дыма над аэропортом Большое Савино. В соцсетях жители также рассказали, что услышали оповещение об учебной тревоге.
Ситуацию прокомментировали в ГУ МЧС по Пермскому краю. Подтвердилась информация о том, что в аэропорту проходят учения. Проводит их СПАСОП —служба противопожарного аварийно-спасательного обеспечения полетов.
Фото: ЧП ДТП Пермь
Дым оказался не настоящим, а тренировочным. На фотографиях с учений видно, что он идет из самолета.
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