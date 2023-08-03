Документы на конкурс по отбору мэра Перми подал глава минэка Прикамья

Фото: permkrai.ru

Министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин подал документы на конкурс по отбору главы Перми. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник, близкий к Пермской думе.

Сейчас Эдуарда Соснина считают основным кандидатом на пост градоначальника, а его техническим соперником — главу Ленинского района Александра Русанова.

Эдуард Соснин возглавляет региональное министерство экономического развития с 2020 года. Он стал девятым кандидатом на пост мэра. Заявления на конкурс также подали руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Анна Баранова, адвокат Марина Казанцева, юрист Мария Булычева, сотрудница краевого управления капстроительства Кристина Коскова, участник спецоперации Ильяс Гайнанов, бывший врач-терапевт Оксана Комягина и рабочий ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев.

Напомним, что Алексей Демкин покинул пост главы Перми досрочно 27 июня и перешел в краевое правительство.

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