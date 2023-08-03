Причиной крупного лесного пожара под Краснокамском мог быть поджог

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
В ГУ МЧС по Пермскому краю назвали возможную причину пожара в Закамском лесничестве Краснокамского городского округа. Это мог быть поджог неустановленными лицами.
Рассматриваются и другие версии. Среди них неосторожное обращение с огнем и самовозгорание — преломление солнечных лучей от стеклянной посуды.
Проверки по факту пожара продолжаются.
Напомним, что нес под Краснокамском полыхал трое суток — с вечера 29 июля до вечера 1 августа. Огонь охватил площадь в 84 гектара. Пожар уже удалось ликвидировать. Никто не пострадал.
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