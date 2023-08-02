В Перми после критики общественников отремонтировали детские батуты на эспланаде

На батутах поставили более надежные пружины. Фото: администрация Ленинского района Перми.

Напомним: в начале июля пермские представители ОНФ обратили внимание властей на то, что батуты возле здания Законодательного собрания на эспланаде небезопасны для детей – во многих из них были сломаны пружины, и детишки могли пораниться.

После этого батуты закрыли на ремонт. И вот в администрации Ленинского района Перми сообщили, что батуты отремонтированы, и на них снова можно прыгать и качаться.

- На них установили новые, более прочные пружины и заменили верхнее покрытие, - сообщили в администрации. – Кроме того рядом поставили таблички с информацией о том, кто и как может пользоваться этими батутами. Их могут использовать дети от 3-лет, на них нельзя качаться вдвоем.

В администрации объяснили, что ремонтируют батуты уже в третий раз. В последний раз их сильно повредили в День города, когда ими пользовались не только дети, но и взрослые, чего не должно быть.

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