Пермские археологи во время раскопок нашли древнюю игру

Фото: ПГГПУ

Археологи ПГГПУ приехали на раскопки в Рождественское городище — крупнейший средневековый археологический памятник Пермского края. Во второй половине 9 века его построило местное финно-угорское население. В 11 веке городище было перестроено, и оно стало типичным средневековым городком.

Это место археологи изучают уже более 30 лет. В этот раз они осматривали остатки разобранного первоначального вала, часть засыпного оврага, фрагмент жилища с очагами и хозяйственными ямами.

Было найдено много вещей, отражающий быт народа. В этот раз наибольшее внимание привлекла найденная древняя игра в альчики. Суть игры в следующем: кто больше выбьет у «противника» выставленные альчики и заберет себе, тот выигрывает. Сделана игра из небольших косточек мелкого рогатого скота — овец и коз.

Доктор исторических наук, профессор кафедры Отечественной и всеобщей истории, археологии ПГГПУ Наталья Крыласова отметила, что эта игра и сейчас популярна в разных вариациях.

«У местного финно-угорского населения такой игры не было: овец и коз они выращивали в небольшом количестве и исключительно с целью получения шерсти, поэтому их костям особого значения не придавали. Я и коллеги по экспедиции с уверенностью можем сказать, что игра в альчики была привнесена на территорию Пермского края выходцами из Волжской Булгарии», — поделилась Наталья Крыласова.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер