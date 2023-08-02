Среди пермских многодетных семей разыграют земельные участки во Фролах

Фото: архив "КП".

Пермским многодетным семьям предлагают поучаствовать в жеребьевке на предоставление земельных участков.

На этот раз разыграют 70 участков во Фролах, точнее, - в деревне Шуваята этого сельского поселения. Построить на них можно будет садовый дом высотой не больше трех этажей и площадью не более 30 процентов от размеров участка.

Площади участков для садоводства – от 5,5 до 6 соток. Как сообщают в администрации Перми, на всех участках есть возможность подключить электричество и газоснабжение.

- Жеребьевка будет проходить среди семей, обратившихся с заявлением о предоставлении в собственность участка, включенного в альтернативный перечень, - объяснили в городской администрации. – Такое заявление может направить любая семья, независимо от порядкового номера в реестре.

Заявки будут принимать до часу дня 11 августа. Заявление и документы желающие должны подать в городской департамент социальной политики на улице Газеты Звезда, 9.

Розыгрыш состоится 17 августа в 10:00 в большом зале Центральной городской библиотеки имени Пушкина на улице Петропавловской, 25.

Как сообщают в мэрии, дополнительную информацию можно найти на сайте администрации Перми в разделе «Деятельность/Социальная сфера/Социальная политика/Земля для многодетных семей/Предоставление земельных участков» или получить в городском департаменте земельных отношений по телефону 212-33-48.

О том, как написать заявление, подскажут в городском департаменте социальной политики по телефонам 236-09-79 и 236-12-09.