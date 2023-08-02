Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 августа 2023 10:12

Пособия на приобретение школьной формы в Прикамье начнут выплачивать с 15 августа

Прикамским многодетным семьям выплатят по 3,5 тысячи рублей на каждого школьника
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Первое сентября - уже совсем скоро!

Первое сентября - уже совсем скоро!

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Родители школьников уже начинают готовиться к новому учебному году. Разумеется, это потребует немалых расходов. Одна из существенных расходных статей при этом в семейном бюджете – приобретение школьной формы.

В краевом правительстве сообщили, что многодетным семьям, которые нуждаются в поддержке и имеют статус малоимущих, с 15 августа будут выплачивать пособия на приобретение школьной и спортивной формы для учеников. На каждого школьника выделяется по 3,5 тысячи рублей.

В Минсоцразвития Пермского края напомнили, что деньги будут перечислять автоматически через органы соцзащиты.

- Их получат родители и представители почти 40 тысяч учащихся Прикамья, - сообщили в Минсоцразвития. – Если возникнут какие-то вопросы, дополнительную информацию можно получить в отделах социальной защиты по месту жительства. Их адреса и телефоны можно посмотреть на сайте министерства.