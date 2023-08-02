Дмитрий Махонин раскритиковал глав районов Перми за НТО

Фото: Александра КАКАСЬЕВА

На заседании краевого правительства 2 августа губернатор Прикамья Дмитрий Махонин возмутился ситуацией с нелегальными торговыми точками в городе. Особое внимание он заострил на работе НТО в Индустриальном и Мотовилихинском районах Перми.

Глава региона отметил, что схема НТО утверждена, но ситуация лучше не стала. Он раскритиковал глав районов, а причинами проблем с НТО назвал попустительство и коррупцию.

«В городе появилось множество несанкционированных развалов овощей и фруктов. Там мы видим беспорядок, антисанитарию. Хочу обратиться к главам районов. Если вы хотите возглавлять колхозные рынки, значит надо менять работу. Я готов в этом способствовать. Либо нужно проснуться и выполнять свои обязанности», — заявил Дмитрий Махонин.

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