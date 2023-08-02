Команда филиала «ПМУ» — призер турслета крайкома Росхимпрофсоюза

Команда филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми стала призером XIV Туристского слета Пермской краевой организации Росхимпрофсоюза «Будущее профсоюза — молодежь!».

Мероприятие проходило с 28 по 30 июля в окрестностях Верхне-Зыряновского водохранилища неподалеку от Березников. В турслете участвовало 16 команд, представляющих ведущие предприятия химической отрасли региона: филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим», ПАО «Уралкалий», НПО «Биомед», ПАО «Метафракс», АО «МХК «Еврохим» и другие. Победители турслета определялись в трех зачетах: спортивном, туристическом и конкурсном, включавшем творческие и интеллектуальные состязания.

В спортивном блоке оценивалась меткость в стрельбе и скорость прохождения маршрута, узловая гонка и результаты волейбольных соревнований. Среди туристских дисциплин участники соревновались в ориентировании на местности, плавании на катамаранах и сапах, преодолении различных препятствий, а также в переправе с использованием страховки и выполнении нормативов ГТО с элементами туризма.

Программа мероприятия также включала творческие конкурсы — на лучшее блюдо, оригинальную презентацию команды, лучшее выступление в формате капустника, самый гостеприимный бивуак, а также конкурс оберегов турслета и викторину на знание истории Перми.

Команда филиала «ПМУ» заняла вторые места в многоборье ГТО и волейболе. Кроме того, третьей она стала в конкурсах на лучший бивуак и оберег турслета. Еще одну бронзу принес кулинарный конкурс. Сумма баллов вывела сборную предприятия на третье место в спортивном зачете.

Дмитрий Исаев, председатель профсоюзной организации «Пермские минеральные удобрения»:

14-ый турслет Росхимпрофсоюза оказался жарким не только из-за погоды, но и по накалу страстей, который царили в соревновательных дисциплинах. Благодаря отличной физической форме мы сумели завоевать призовое место в спортивном зачете. Спасибо всем участникам команды. Ребята молодцы, во всех конкурсах они выкладывались на максимум, показали высокий уровень и готовность работать в команде.