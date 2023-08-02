В Перми открылся первый магазин сети FixZone

Фото: ТРЦ «Планета»

В Перми в ТРЦ «Планета» открылся первый магазин федеральной сети FixZone. Об этом рассказали в пресс-службе торгового центра.

Отдел расположен на первом этаже. Товар там представлен по фиксированной цене — от 50 рублей.

В ассортименте магазина более тысячи позиций: чехлы и защитные стекла для телефонов, зарядные устройства, косметика, детские игрушки, автомобильные аксессуары, очки и многое другое.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер