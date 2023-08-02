Мошенники от имени ректора ПГНИУ пытались похитить деньги у работников вуза

Фото: ПГНИУ

В Пермском университете отмечены случаи телефонного мошенничества. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Неизвестные разослали сотрудникам ПГНИУ сообщения с требованием предоставить к проверке данные банковских карт, перевести или снять денежные средства, якобы по поручению ректора университета.

Работников образовательных учреждений предупредили о новом способе телефонного мошенничества. Рекомендуется никому не сообщать свои личные данные, а также проверять номера телефонов, с которых поступают сообщения — в фейковой рассылке они скрыты.

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