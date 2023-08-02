В Перми 2 августа в День ВДВ отключат фонтаны

Фото: Алиса СТАРОСТИНА

В День Воздушно-десантных войск 2 августа приняли решение отключить все фонтаны в Перми, кроме двух на городской эспланаде — у Театра-Театра и у здания Заксобрания.

Информацию об этом подтвердили в администрации Перми. К прежнему режиму работы фонтаны вернутся 3 августа.

Напомним, что в День ВДВ также запретили розничную продажу алкоголя. Кроме того, на время шествия десантников перекроют центр города. Изменится движение транспорта.

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