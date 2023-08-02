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НовостиОбщество2 августа 2023 4:03

После ранения на СВО в госпитале скончался 24-летний житель Прикамья

Житель Добрянки был мобилизован 31 мая
Лела Минадзе

Фото: Архив "КП"

В ходе спецоперации на Украине погиб 24-летний Василий Катаев из Добрянки. Об этом сообщили в администрации Добрянского городского округа.

Молодой человек учился в местной школе №2. Затем поступил в Добрянский гуманитарно-технологический техникум имени П.И.Сюзева. Окончил его в 2019 году по специальности «Энергосбережение». С 2019 года жил и работал в Санкт-Петербурге.

В зону СВО Василий уехал 31 мая. Получил серьезное ранение 9 июня. Скончался 17 июня в госпитале.

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