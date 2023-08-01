В Пермском крае ликвидировали крупный лесной пожар под Краснокамском

. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Трое суток - с вечера 29 июля до вечера 1 августа пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС по Пермскому краю боролись с крупным лесным пожаром под Краснокамском, не прекращая работу и ночью.

Лес полыхал в Закамском лесничестве Краснокамского городского округа. Площадь возгорания достигала 84 гектаров.

Спасатели отмечают, что тушение было осложнено порывами ветра, труднодоступной местностью и плотным слоем лесной подстилки.

Локализовать пожар удалось под вечер 31 июля. А полностью ликвидировали огонь пожарные к 21 часу 1 августа. Пострадавших на пожаре нет. До населенных пунктов огонь не допустили.

Ранее местные жители жаловались на густой дым, из-за которого трудно дышать. Сейчас, по данным Роспотребнадзора, состояние атмосферного воздуха в районе пожара соответствует нормативам.

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