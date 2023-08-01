В ближайшие дни пермяков ожидают грозы и туманы

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Начало августа отметится в Пермском крае сильными грозами. Об этом сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Со 2 по 4 августа грозы пройдут в ряде районов Прикамья. Порывы ветра при грозах будут достигать 15 метров в секунду. По ночам будет туман. При этом погода будет по-летнему теплой. Температура воздуха ночью будет от 13 до 18 градусов, днем от 23 до 28.

И вообще август в Прикамье ожидается теплее обычных показателей. Особенно в первой половине месяца. Во второй половине августа температура, как считают синоптики, будет в пределах нормы.