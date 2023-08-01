Трамваи по улице Карпинского в Перми не будут ходить еще месяц

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Перекрытие трамвайного движения по улице Карпинского продлено до 31 августа. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

На участке от остановки «Улица Левченко» до остановки «Шоссе Космонавтов» продолжаются работ по переустройству существующих трамвайных путей. Эти работы ведутся в рамках продления улицы Крисанова.

Напомним, улица Крисанова, которая будет продлена до соединения с улицей Столбовой, переходящей в улицу Карпинского, станет новой связью Индустриального района с центром Перми, которая позволит разгрузить площадь у Центрального рынка.