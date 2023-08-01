В Перми будут судить водителя, из-за которого погибли два человека

. Фото: архив "КП"

В марте этого года пьяный 39-летний водитель гнал по трассе М-7 «Волга», сидя за рулем ВАЗа-21120 без номеров. На 472-м километре дороги, на территории Краснокамского округа, его автомобиль вылетел на встречную полосу и в лоб врезался в ВАЗ четырнадцатой модели. В результате столкновения на месте погибли водитель и пассажир «четырнадцатой». А виновник аварии остался жив. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало наличие в его крови 1,2 г/л этилового спирта.

- В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что водитель ранее дважды был судим за управление транспортным средством в нетрезвом виде и был лишен водительских прав, - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В отношении пьяного водителя было возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение по двум статьям – за пьяное вождение и за причинение смерти двух людям.

Уголовное дело направлено в суд.