В Ординском округе отремонтируют тротуары и освещение

Фото: permkrai.ru

В Ординском округе завершается ремонт тротуаров и уличного освещения. Работы выполняются в рамках новой региональной программы «Комфортный край» по проекту «Наша улица». На них выделено 11,2 млн рублей.

Тротуары уже отремонтировали в селе Орда по улицам Советской и Пугачева. Общая протяженность обновленного участка — 2,6 км. Также в селе Малый Ашап установили освещение на участке в 2,8 км.

После ремонта на улицах станет комфортнее и безопаснее. Удобнее станут дороги к детской школе искусств, Центру занятости населения, историко-краеведческому музею и к общественным пространствам. В Орде это аллея мужества и сквер молодоженов.

Работы по благоустройству также начались в селе Карьево. Там обустроят 2 км тротуара с асфальтобетонным покрытием.

Кроме того, выполняются установка бордюрных камней и пешеходных ограждений, восстановление дренажа, а также установка урн и скамеек.