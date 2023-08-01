При лесном пожаре под Краснокамском спасли ежика

ГУ МЧС по Пермскому краю

В Закамском лесничестве Краснокамского городского округа продолжают тушить крупный лесной пожар. Огонь охватил площадь в 84 га. Сейчас пожар локализован. Остановлено его распространение.

В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали историю спасения ежика. Во время тушения пожарные заметили испуганного зверька, свернувшегося в клубок. Вокруг него бушевал огонь.

ГУ МЧС по Пермскому краю

Возгорание на этом месте было потушено. Пожарные забрали лесного жителя с собой, а затем выпустили его в безопасном месте.

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