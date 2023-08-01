Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Новости"Бизнес-новости": Пермь1 августа 2023 10:21

В Перми проезд по перекрестку улиц Шахтерская и 9-го мая ограничивается для замены теплосети

Работы согласованы администрацией Перми
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермские тепловые сети проводят монтаж участка новой теплосети по ул. Шахтёрская в Индустриальном районе Перми. Мероприятия реализуются в рамках подготовки к отопительному сезону и необходимы для надежного теплоснабжения жителей. Работы согласованы администрацией Перми.

В связи с перекладкой теплосети на период с 08-0003.08.2023 по 23-00 13.08.2023 закрывается проезд всех видов транспорта по перекрестку улиц Шахтерская и 9-го мая.

Энергокомпания приносит жителям извинения за доставленные неудобства и напоминает: подготовка теплосетевой инфраструктуры обязательна и проводится для стабильного теплоснабжения жителей в осенне-зимний период.