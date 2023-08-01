В Закамске планируют открыть кафе «Вкусно — и точка»

Фото: Павел Шатров

В Перми планируется открытие еще двух кафе «Вкусно — и точка». Один из них может стать первым в Закамске.

Сейчас оба проекта находятся на стадии получения разрешительной документации. Об этом рассказывает «В курсе.ру» со ссылкой на ООО «СПП» — франчайзи партнера «Вкусно — и точка».

Первый ресторан появится в Кировском районе до конца 2025 года. Рассматривается площадка рядом с гипермаркетом «Магнит» по улице Светлогорской. Точной информации об открытии второго пока нет.

Сейчас в Перми работают четыре ресторана сети «Вкусно – и точка».

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