В Перми мужчина упал с Коммунального моста

Фото: Пермь ЧП и ДТП, новости

На набережной Камы отдыхающие снимали закат. Как раз в этот момент в кадр попал человек, который летел с Коммунального моста в воду. Видео распространилось в соцсетях.

Все произошло вечером 29 июля. Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, с моста упал мужчина. Он смог выжить. Более того, он самостоятельно выбрался на берег.

На место выехали сотрудники МЧС и «скорой». Мужчину передали врачам.

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