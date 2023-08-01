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НовостиПроисшествия1 августа 2023 8:30

В Перми мужчина упал с Коммунального моста

Очевидцы засняли момент падения в воду
Лела Минадзе
Фото: Пермь ЧП и ДТП, новости

Фото: Пермь ЧП и ДТП, новости

На набережной Камы отдыхающие снимали закат. Как раз в этот момент в кадр попал человек, который летел с Коммунального моста в воду. Видео распространилось в соцсетях.

Все произошло вечером 29 июля. Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, с моста упал мужчина. Он смог выжить. Более того, он самостоятельно выбрался на берег.

На место выехали сотрудники МЧС и «скорой». Мужчину передали врачам.

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