В центре Чернушки завершили благоустройство площади им. Владимира Азина

Фото: Правительство Пермского края

В Чернушке на прошлой неделе завершили комплексное благоустройство площади им. Владимира Азина, которая находится в старой части города напротив здания автовокзала.

Проект благоустройства знакового общественного пространства набрал наибольшее количество голосов во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору объектов благоустройства 2022 года. В этом году работы провели в рамках в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Реализация проекта по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина находится на особом контроле регионального министерства ЖКХ.

Благоустройство визитной карточки Чернушки и городского округа в целом включило: ремонт памятника-бюста командиру 28-й Железной стрелковой дивизии Красной Армии, герою Гражданской войны Владимиру Азину; обновление тротуаров; установку малых архитектурных форм и освещения; озеленение территории с высадкой яблонь, гортензий, спиреи и других растений.

В краевом министерстве ЖКХ отметили, что обновленное общественное пространство будет привлекать внимание детей и взрослых, всех гостей Чернушки. Выполненное комплексное благоустройство позволит оставлять от посещения центра городского округа наилучшие впечатления.

«Площадь требовала проведения благоустройства. Почти 40 лет с момента открытия автовокзала в 1978 году этому общественному пространству не уделялось должного внимания», – подчеркнули в региональном ведомстве.

Благоустройство площади им. Азина – лишь малая толика больших проведенных и предстоящих работ. В Чернушке уже завершили обустройство дворовых территорий по адресам: ул. Ленина, 101, ул. Коммунистическая 12, 14. Подрядчики обновили дворовые проезды, тротуары и подходы к входным группам, обустроили парковочные карманы, установили скамейки и урны, обустроили уличное освещение. Впереди предстоит ремонт дворов домов на ул. Францева, 12, 13, 17 и 21.

По итогам голосования на Всероссийской платформе za.gorodsreda.ru местные жители приоритетным объектом для благоустройства в 2024 году определили пространство «Бульвар культуры», расположенного в Чернушке на бульваре 48-й Стрелковой Бригады. За него свои голоса отдали 4,2 тыс. жителей городского округа.

Министр ЖКХ и благоустройства Артем Балахнин считает очень важным, чтобы городская среда отвечала всем запросам людей и формировалась с учетом их мнений. При этом отрадно, что сами жители принимают активное участие в выборе благоустраиваемых объектов.

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