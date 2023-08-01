В Перми жители более 150 домов останутся без воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Орджоникидзевском районе Перми 6 августа с 09:00 до 20:00 отключат холодную воду. Причина — аварийно-восстановительные работы. Об этом предупредили в компании «Новогор-Прикамье».

Так, без воды останутся 165 домов по следующим улицам:

- Барнаульская,

- Вильямса,

- Гайвинская,

- Графтио,

- Двинская,

- Первый Дубровский переулок,

- Второй Дубровский переулок,

- Звенигородская,

- Карбышева,

- Лобвинская,

- Маршала Толбухина,

- Никитина,

- Писарева,

- Репина.

Пермяков просят заранее сделать запасы воды. Подробнее узнать адреса отключений можно по ссылке.

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