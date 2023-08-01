В Перми жители более 150 домов останутся без воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Орджоникидзевском районе Перми 6 августа с 09:00 до 20:00 отключат холодную воду. Причина — аварийно-восстановительные работы. Об этом предупредили в компании «Новогор-Прикамье».
Так, без воды останутся 165 домов по следующим улицам:
- Барнаульская,
- Вильямса,
- Гайвинская,
- Графтио,
- Двинская,
- Первый Дубровский переулок,
- Второй Дубровский переулок,
- Звенигородская,
- Карбышева,
- Лобвинская,
- Маршала Толбухина,
- Никитина,
- Писарева,
- Репина.
Пермяков просят заранее сделать запасы воды. Подробнее узнать адреса отключений можно по ссылке.
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