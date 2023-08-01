В Перми без вести пропал 37-летний мужчина

Фото: поисковый отряд «Прикамье Поиск»
В Перми ведутся поиски 37-летнего Александра Иванова. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прикамье Поиск».
Еще 19 июля мужчина вышел из дома по улице Ольховская Орджоникидзевского района. С тех пор он перестал выходить на связь.
Волонтеры назвали приметы пропавшего. Телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза серые. Был одет в черную футболку, светло-серые штаны, темно-синие кроссовки и кепку.
Всех, кому что-то известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам 102 или (342) 204-49-04.
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