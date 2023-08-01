В Пермском крае 1 августа ожидаются ливень с грозой и град

Грозовые тучи в Перми Фото: Павел Шатров

В первый день августа Пермский край может попасть в зону сильных дождей: ожидаются ливни, которые будут сопровождать грозы и град.

Неблагоприятные погодные явления ожидаются в центральных и южных частях региона. Как сообщили «Комсомолке» в Пермском ЦГМС, в первой половине дня 1 августа локальная зона осадков накроет южные районы Прикамья, днем она поднимется в центральную часть, но выше Березников смешаться не будет.

При грозе возможны порывы ветра до 15–20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +23…+28 градусов, в Перми не выше +26 градусов.

В МЧС Пермского края предупреждают, при грозе и сильном ветре надо стараться не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, а владельцам автотранспорта избегать парковки рядом с ними. Водителям также рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, не делать резких маневров и торможений, движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.

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