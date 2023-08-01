Под Краснокамском остановили распространение крупного пожара

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Закамском лесничестве Краснокамского городского округа локализовали крупный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

По данным региональной диспетчерской службы Пермского лесопожарного центра, пожар локализовали 31 июля в 21 час. Огонь охватил площадь в 84 га. Сейчас на выгоревших участках ведутся работы по проливке отдельных очагов тления лесной подстилки.

Из-за пожала возник густой дым. Были проведены исследования, которые показали, что сейчас качество воздуха соответствует норме.

Лес под Краснокамском охватило огнем вечером 29 июля. В первый день горение происходило на 1,9 га леса, но затем пожар значительно разросся. В тушении принимали участие 132 человека личного состава и 26 единиц техники.

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