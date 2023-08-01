Пермский киноцентр «Премьер» осенью переедет в здание «Кристалла»

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Пермский киноцентр «Премьер» переедет в здание бывшего кинотеатра «Кристалл» по Комсомольскому проспекту, 53. Об этом сообщил Business Class со ссылкой на источники из «Пермской синематеки».

Сейчас «Премьер» расположен по улице Пионерской, 17. Уже в сентябре он проведет первые показы на новом месте. Они пройдут в рамках Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана», который состоится с 15 по 21 сентября.

Здание «Кристалла» было построено в 1960 году. В 2010 году его реконструировали под кинотеатр, боулинг и кафе. Кинотеатр там закрылся в этом году 27 февраля.

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