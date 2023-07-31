В Перми в бывшем здании ВКИУ началась подготовка к строительству отеля

Фото: Фонд развития Пермского края / Telegram

В Перми в бывшем здании ВКИУ, которое планируется реконструировать под гостиницу, началась подготовка к основным строительным работам. Сейчас в здании идет частичный демонтаж конструкций и вывозится мусор. В ближайшие две недели рабочие установят строительные леса. Об этом сообщает Business class со ссылкой на Фонд развития Пермского края.

По данным издания, сейчас проект будущего гостиничного комплекса находится на Главгосэкспертизе. План-график, финансовая модель и другие параметры его реализации будут актуализированы после получения положительного заключения.

Напомним, в бывшем здании ВКИУ по улице Окулова, 4 планируется разместить четырехзвездочную гостиницу. Проект реализуют Фонд развития Пермского края совместно с АО «Корпорация Туризм.РФ». Управлять гостиничным комплексом будет российская сеть Azimut Hotels. Планируется развивать несколько дополнительных направлений. В новом отеле появится велнес-центр, а также фитнес и конференц-центры. Гостиницу намерены открыть до конца 2024 года.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер