У Коммунального моста спасатели вытащили из воды трех тонущих пермяков

Фото: Анна Маркова

Днем 31 июля в Перми спасатели помогли выбраться из воды трем молодым людям. Подробности спасения рассказали в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел около 15.30 часов на реке Кама. Отдыхающие заплыли очень далеко от берега и самостоятельно выплыть обратно не смогли. В результате, они оказались в районе Коммунального моста.

На место происшествия привлекались восемь представителей Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций спасатели и три единицы техники, в том числе трое сотрудников Пермской городской службы спасения.

Благодаря слаженным действиям спасателей людей удалось спасти, погибших нет. Спасенные были переданы врачам скорой помощи.

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