На Пермь надвигается мощная гроза с ливнем и градом

Фото: Евгения ГУСЕВА

Вечером 31 июля в Перми ожидается гроза с ливнем. В некоторых районах города возможен град. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

– К Перми с востока подходит линия грозовых ячеек. Они локальные, но достаточно активные. Это первая серьезная гроза с 29 мая. За весь последующий период были только локальные слабые грозы. Есть вероятность града, - сообщили синоптики.

Напомним, ранее региональное МЧС предупреждало об ухудшении погоды на территории Прикамья. Вечером 31 июля и 1 августа местами по центру и югу региона ожидаются сильный дождь, ливень, гроза и град. Вероятны порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Жителям рекомендуется быть более осторожными во время непогоды.

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