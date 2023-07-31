В Перми до 1 сентября продлили перекрытие улицы Татьяны Барамзиной

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми продлили перекрытие движения транспорта по улице Татьяны Барамзиной. Речь идет об участке, расположенном от улицы Зои Космодемьянской до улицы Папанинцев. Открыть данный участок для движения планируется до 1 сентября. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Прикамья.

Ограничение связано с возведением второго этапа улицы Строителей. Сейчас на участке продолжаются строительные работы.

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Автомобилистам рекомендуется быть внимательнее и заранее выбирать маршрут следования. Объезд закрытого участка будет осуществляться по прежней схеме. Водители могут проехать по улицам Зои Космодемьянской, Василия Каменского и Папанинцев.

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