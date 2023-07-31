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НовостиОбщество31 июля 2023 13:03

В Пермском крае простились с погибшим на СВО Денисом Нуреевым

Похороны военнослужащего прошли в Гремячинске
Екатерина Оборина
Фото: Николай Лазейкин / ВКонтакте

Фото: Николай Лазейкин / ВКонтакте

В Гремячинске с воинскими почестями похоронили погибшего в зоне проведения спецоперации военнослужащего Дениса Нуреева. Церемония прощания с бойцом прошла сегодня, 31 июля. Об этом сообщил глава Губахинского городского округа Николай Лазейкин на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Молодому человеку было 27 лет. Проводить в последний путь Дениса пришли его друзья, близкие и жители города. Указом Президента Российской Федерации он награжден Орденом Мужества посмертно. Администрация муниципалитета выразила глубокие соболезнования семье погибшего.

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