«Азот» приобрел служебное жилье для иногородних специалистов

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» впервые приобрел и полностью благоустроил новые служебные квартиры для иногородних специалистов.

Двухкомнатные квартиры находятся в 30 минутах езды от предприятия, в новом микрорайоне «Любимов» города Березники. Они полностью укомплектованы мебелью и бытовой техникой. Для новых жильцов закуплено все необходимое — от столовых приборов до бытовой техники, а также заключены договоры с ТСЖ и всеми ресурсоснабжающими организациями.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и коммуникациям:

Служебные квартиры мы предоставляем иногородним сотрудникам, которые учились в вузах по целевому набору от предприятия и успели отлично проявить себя во время прохождения практики. Мы делаем все, чтобы мотивировать студентов на отличную учебу: знакомим с предприятием, обеспечиваем интересной практикой, закрепляем за ними опытных наставников. Именно к целевым студентам у нас особое внимание: мы контролируем их успеваемость, выплачиваем им дополнительную стипендию. Благодаря нашей поддержке молодые люди знают, что в будущем, работая в «Азоте», они получат достойную высокооплачиваемую работу и вольются в дружный, сплоченный коллектив.