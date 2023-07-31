На конкурс по отбору главы Перми заявились еще два участника

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми продолжается прием документов от кандидатов, претендующих на пост мэра. Четвертым претендентом на должность главы города стала юрист Мария Булычева, а пятым – руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Пермского края Анна Баранова. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Напомним, ранее на конкурс по отбору мэра Перми заявились упаковщик третьего разряда ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев, а также участник СВО, командир танкового взвода, бывший заместитель главы Добрянки по социальным вопросам Ильяс Гайнанов и врач Оксана Комягина.

У желающих побороться за работу градоначальника еще есть время. Прием документов от кандидатов продлится до 3 августа. Решение о допуске кандидатов к конкурсу-испытанию комиссия примет 10 августа. Претендентам нужно будет представить программу развития города. Желательно иметь высшее образование и опыт муниципальной или госслужбы, опыт работы на руководящих должностях. На итоговом заседании 17 августа члены комиссии должны будут определить две кандидатуры на пост мэра.

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