В Пермском крае окончены поиски пропавшей на пляже 26-летней девушки

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В Пермском крае завершены поиски 26-летней девушки, которая ушла с пляжа и пропала. Сегодня стало известно, что ее нашли, она жива. Об этом волонтеры сообщили на странице поискового отряда «Регион59». Где все это все это время находилась девушка, не уточняется.

Напомним, последний раз девушку видели в пятницу, 28 июля. В тот день она ушла с пляжа на реке Каме в Краснокамске и исчезла. С тех пор о ее местонахождении ничего не было известно, на связь она не выходила. Ее искали родственники, волонтеры и полицейские.

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