Улицу в Перми предлагается назвать именем бойца, погибшего на СВО

Владислав Гачегов. Фото: пресс-служба Пермского кадетского корпуса имени Суворова

В Мотовилихинском районе Перми новую улицу могут назвать именем старшего лейтенанта Гачегова Владислава Игоревича, погибшего в ходе проведения спецоперации. Такое предложение поступило на рассмотрение в общественный городской совет по топонимике. Документ опубликован на сайте мэрии.

Как ранее сообщалось, в 2014 году Владислав Гачегов выпустился из Пермского кадетского корпуса имени А. В. Суворова. Позже он закончил Рязанское воздушно-десантное училище имени В. Ф. Маргелова. После командовал десантной ротой. Был ранен. После госпитализации вернулся к своему вверенному подчиненному личному составу взвода.

Молодой пермяк погиб 6 августа 2022 года при выполнении боевой задачи в ходе СВО. Был награжден Орденом мужества.

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