В Пермском крае пропала 26-летняя девушка

Юлия Мокрушина. Фото: поисковый отряд "Регион59"/ВКонтакте

Волонтеры поискового отряда "Регион59" объявили в розыск 26-летнюю Юлию Мокрушину. В пятницу, 28 июля, девушка ушла с пляжа на реке Каме в Краснокамске и бесследно исчезла.

Приметы

Рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза. Была одета в красные джинсы, серую с длинными рукавами кофту.

Всех, кому известно местонахождение Юлии, просят сообщать по телефонам:

- 02, 102 - полиция;

- 112 - ЕДДС;

+7(342)241-36-40 - Бюро несчастных случаев;

- 8-912-880-41-60 - волонтеры;

- 8-958-244-12-84 - инфорг Юлия.

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