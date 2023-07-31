В Пермском крае пропала 26-летняя девушка

Юлия Мокрушина. Фото: поисковый отряд "Регион59"/ВКонтакте
Волонтеры поискового отряда "Регион59" объявили в розыск 26-летнюю Юлию Мокрушину. В пятницу, 28 июля, девушка ушла с пляжа на реке Каме в Краснокамске и бесследно исчезла.
Приметы
Рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза. Была одета в красные джинсы, серую с длинными рукавами кофту.
Всех, кому известно местонахождение Юлии, просят сообщать по телефонам:
- 02, 102 - полиция;
- 112 - ЕДДС;
+7(342)241-36-40 - Бюро несчастных случаев;
- 8-912-880-41-60 - волонтеры;
- 8-958-244-12-84 - инфорг Юлия.
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