В танцевальных соревнованиях «iВолга Батл 2023» отличились участники из Прикамья

Фото: permkrai.ru

В минувшие выходные подошел к концу молодежный образовательный форум ПФО «iВолга». В нем приняли участие жители 71 региона России. На форуме ребята участвовали в акциях, представляли свои проекты и совершенствовали их. Лучшие получили гранты.

Участников форума поприветствовали полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель генерального директора Российского общества «Знание» и руководитель Центра знаний «МашУк» Антон Сериков, эксперт «Росмолодежь.Гранты» Офелия Бекренева и другие гости.

Пермский край представляли 107 человек. В танцевальных соревнованиях «iВолга Батл 2023» они завоевали первые и призовые места — взяли четыре из восьми возможных наград.

Также команда «Счастье не за горами» заняла второе место в финале Кубка КВН. На фестивале диджеев прикамцы взяли спецприз за «Лучший музыкальный перфоманс», а на Выставке научных достижений — приз зрительских симпатий.

Участники презентовали свои проекты в 18 номинациях. Лучшие получат финансовую поддержку. Грантовый фонд составил 9 682 000 рублей.