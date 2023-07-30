В Перми состоялась встреча лидеров рынка недвижимости Пермского края

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В Перми Сбер провел круглый стол для лидеров рынка недвижимости Пермского края, на котором были подведены итоги работы первого полугодия 2023. Также собравшиеся обсудили изменения, касающиеся ипотечного кредитования, и получили ответы на вопросы от Росреестра.

За высокоэффективное сотрудничество на мероприятии были награждены агентства недвижимости, достигшие статусов «Золотой партнер» и «Платиновый партнер» ДомКлик. Звание «Платиновый партнер» получили Директор Агентства недвижимости «Самолет Плюс» - Стрижов Евгений Игоревич и Директор Агентства недвижимости «Самолет Плюс» - Лоскутова Полина Владимировна. Статусом «Золотой партнер» награждены: Агентство недвижимости «Брокер», Агентство недвижимости «Этажи» и Группа компаний «Кот».

Также 20 агентствам недвижимости были вручены дипломы «Серебряный партнер» и 4 партнера стали «Бронзовыми».

Данные статусы присуждаются ведущим игрокам рынка недвижимости – риелторским компаниям – за наивысший вклад в развитие ипотечного кредитования. Для получения таких статусов компании должны продемонстрировать свои возможности в быстром и качественном проведении сделок, как с использованием ипотеки, так и без нее. При получении определённого статуса, у партнёра появляется возможность в течение квартала воспользоваться доступными преференциями, например, размещением в каталоге франшиз Сбербанка, публикацией в журнале "ДомКлик" и многими другими.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Наше партнерство с ключевыми игроками на рынке недвижимости Перми активно расширяется. Наличие статуса у агентства недвижимости от крупнейшего банка не только доказывает высокий уровень сотрудничества и достижение высоких показателей в жилищном кредитовании, но и позволяет нашим клиентам выбирать самые надежные организации при покупке и продаже жилья»/