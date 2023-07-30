Безопасные пароли для интернета – на что обратить внимание

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На сегодняшний день важная часть нашей жизни проходит в цифровом мире, там хранится большой объем личной информации. Поэтому соблюдать правила кибербезопасности в современном мире так же обязательно, как и гигиену, иначе проблем не миновать. Мы расскажем, как без усилий создавать стойкие ко взлому пароли и управлять доступом к ним даже с десятка разных устройств.

Одной сложности мало

Все знают, что пароль должен быть сложным, чтобы злоумышленники не смогли подобрать его методом перебора. Но насколько сложным?

Специалисты по кибербезопасности Сбербанка рекомендуют использовать пароль, состоящий как минимум из 12 символов. Он должен состоять из цифр и букв в разных регистрах, а также неалфавитных символов наподобие @ или $. Хотя это и кажется очевидным, напомним, что пароль не должен состоять из реально существующего слова с последующим блоком цифр (например, Vasya1996) или содержать последовательности клавиатурных кнопок (например, 1qaz2wsx).

С какой же частотой следует менять пароли? Правила безопасности различных сервисов и организаций предписывают делать это раз в 1-3 месяца.

Сложно постоянно уделять столько времени созданию, запоминанию и регулярному обновлению таких паролей. И здесь на помощь придут встроенные средства браузеров и специальные программы для управления паролями.