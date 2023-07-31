Замглавы пермской больницы оштрафовали на 1,5 млн рублей за взятку

Фото: Архив "КП"

Бывшего заместителя главврача одного из медучреждений Перми наказали за предложение посредничества во взяточничестве. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

В 2021 году не раз проводились оперативно-розыскные мероприятия, связанные с госконтрактами, которые заключала больница. Обвиняемый решил «откупиться», зная, что проверки могут привести к негативным последствиям и возбуждению уголовного дела.

Экс-замглавы больницы в качестве посредника подыскал ранее судимого мужчину из Москвы. Ему было поручено передать взятку в 50 тысяч долларов США от представителя поставщика медизделий сотрудникам ФСБ. Обвиняемый думал, что передача крупной суммы поможет остановить проверки в больнице.

В результате бывшего заместителя главврача задержали. По решению суда, его оштрафовали на 1,5 млн рублей. Уголовное дело в отношении посредника еще рассматривают.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер