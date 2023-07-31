Семья 15-летнего парня, который погиб при спасении тонущей девочки, собирает деньги на похороны

Фото: ГБУ ДО ПК "СШОР "Огонек" им. Постникова Л.Д."

Родители 15-летнего парня, который утонул в реке, спасая девочку, собирают деньги на похороны сына.

Трагедия произошла 28 июля в Чусовом на пляже рядом с висячим мостом. Подросток увидел тонущую девочку и поспешил на помощь. Парень смог вытолкнуть ее на мелкое место, но сам ушел под воду. Когда его достали из воды, было уже слишком поздно.

Объявление о сборе средств опубликовали в соцсетях спортшколы «Огонек», где тренировался подросток. Он был успешным спортсменом, Кандидатом в мастера спорта по санному спорту. Не раз побеждал и занимал призовые места на всероссийских соревнованиях. Одним из последних высоких достижений стало «серебро» на санях-двойке на Первенстве России по санному спорту в Сочи, которое юноша завоевал вместе с напарником.

Ранее мама спасенной девочки обратилась к родителям погибшего подростка: «Конечно, никакие слова извинения и раскаяния не вернут родителям сына. Но за его жизнь на небесах я буду молиться всегда».

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