Жителей Пермского края предупредиле о граде, грозе и сильном ветре 30 и 31 июля

Фото: Михаил ФРОЛОВ
В МЧС по Пермскому краю предупредили о неблагоприятных погодных условиях 30 и 31 июля. Как сообщают в Пермском гидрометцентре, надвигаются гроза, град и сильный ветер.
Осадки пройдут в отдельных частях края. При грозе порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.
Спасатели просят жителей региона быть внимательными, при непогоде воздержаться от прогулок и поездок. Напоминают, что небезопасно находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями. Водителей просят соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.
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