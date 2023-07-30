В Прикамье 22-летний парень до смерти избил палкой незнакомца на ж/д станции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснокамске в ночь на 23 июля парень до смерти избил незнакомца. Подробнее о случившемся сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Все произошло у железнодорожной станции «Рейд». Конфликт произошел между 22-летним парнем и 33-летним мужчиной. Ранее они друг с другом знакомы не были.

Ссора переросла в драку. Внезапно младший схватил деревянную палку и начал бить старшего по голове и другим частям тела. Затем он скрылся с места преступления, а избитого мужчину обнаружили позднее уже без сознания. Его увезли в больницу, где он и скончался в те же сутки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого установили и задержали. Ему предъявлено обвинение. Сейчас он находится под стражей. Следствие продолжается.

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